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Подозреваемого в надругательстве над малолетним сыном знакомой екатеринбуржца отправили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбуржца – 36-летнего местного жителя, которого подозревают в надругательстве над 11-летним сыном подруги, суд решил отправить в СИЗО.
Под стражей он будет оставаться до 18 марта 2025 года включительно.
Ранее сообщалось, что мужчина надругался над ребёнком, когда был пьян. В отношении него возбуждено дело по уголовной статье 132 – «Насильственные действия сексуального характера».
Е1 сообщает, что он признал вину, но на вопросы журналистов отвечать не стал. Решение суда выслушал молча.
Под стражей он будет оставаться до 18 марта 2025 года включительно.
Ранее сообщалось, что мужчина надругался над ребёнком, когда был пьян. В отношении него возбуждено дело по уголовной статье 132 – «Насильственные действия сексуального характера».
Е1 сообщает, что он признал вину, но на вопросы журналистов отвечать не стал. Решение суда выслушал молча.
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