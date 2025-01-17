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СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца по подозрению в надругательстве над мальчиком

17.48 Понедельник, 20 января 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В СМИ сообщают о задержании 36-летнего жителя Екатеринбурга по подозрению в сексуализированном насилии над 11-летним сыном знакомой.

Со ссылкой на свой источник о надругательстве над ребёнком сообщает URA.RU. По данным информационного агентство, мужчина воспользовался доверием своей знакомой и, оставшись наедине с мальчиком, совершил по отношению к нему действия секусализированного характера.

Известно, что в этот момент он был пьян. Сейчас предполагаемый насильник находится в изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера».

В СК инцидент комментировать отказались.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:53 Авито стал партнёром проекта «Открытый родильный дом»
17:48 СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца по подозрению в надругательстве над мальчиком
17:29 В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с «перевёртышем»
16:36 С 1 марта в Кольцово перестанут принимать международные посылки
16:06 Более 100 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по рукопашному бою «Рождественские Звёзды» в Екатеринбурге
14:53 ГАИ Екатеринбурга ищет очевидцев утреннего ДТП на Шварца
14:28 В Реже после жестокой расправы над местным жителем возбудили уголовное дело
13:50 В Нижнем Тагиле обвиняемым в смерти задержанного в патрульной машине полицейским вынесли приговор
12:34 Из-за БПЛА в Казани в Екатеринбурге задержался самолёт
11:52 Из-за упавшего на ногу подростку бетонного столбика в Екатеринбурге СК начал проверку
11:45 В Нижнем Тагиле нетрезвый водитель «УАЗ» протаранил опору электропередач
11:09 На станции метро «Машиностроителей» умерла девушка
10:51 В Екатеринбурге на Дублёре Сибирского тракта автобус съехал с дороги и застрял
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