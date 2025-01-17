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СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца по подозрению в надругательстве над мальчиком
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают о задержании 36-летнего жителя Екатеринбурга по подозрению в сексуализированном насилии над 11-летним сыном знакомой.
Со ссылкой на свой источник о надругательстве над ребёнком сообщает URA.RU. По данным информационного агентство, мужчина воспользовался доверием своей знакомой и, оставшись наедине с мальчиком, совершил по отношению к нему действия секусализированного характера.
Известно, что в этот момент он был пьян. Сейчас предполагаемый насильник находится в изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера».
В СК инцидент комментировать отказались.
Со ссылкой на свой источник о надругательстве над ребёнком сообщает URA.RU. По данным информационного агентство, мужчина воспользовался доверием своей знакомой и, оставшись наедине с мальчиком, совершил по отношению к нему действия секусализированного характера.
Известно, что в этот момент он был пьян. Сейчас предполагаемый насильник находится в изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера».
В СК инцидент комментировать отказались.
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