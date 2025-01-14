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В Нижнем Тагиле обвиняемым в смерти задержанного в патрульной машине полицейским вынесли приговор
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 20 января 2025 года, в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила лейтенанту Максиму Онучину и сержанту Павлу Горшкову, обвиняемым в смерти задержанного Сергея Шамрина в патрульной машине, вынесли приговор.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 29 января 2023 года. В тот день Ончунин и Горшков при задержании Шамрина затолкали его в патрульную машину головой вперед и поехали до ОП №17, а когда приехали, увидели, что задержанный уже не дышит. Позже выяснилось, что мужчина сломал шею.
Полицейским было предъявлено обвинение в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, причинившее тяжкие последствия (п. «а», «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). И сегодня суд признал их виновными и вынес приговор. Павлу Горшкову суд назначил 5 лет в колонии общего режима, а его коллеге Максиму Онучину – 4 года 11 месяцев, сообщили в областном СК. Также их на 2 года лишили права занимать должности в системе МВД.
Приговор пока не вступил в силу.
Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, комментируя решения суда, отметил, что осуждённые в текущий момент продолжают числиться в штате нижнетагильского гарнизона полиции.
Он также подчеркнул, что после случившегося оба сотрудника были отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 29 января 2023 года. В тот день Ончунин и Горшков при задержании Шамрина затолкали его в патрульную машину головой вперед и поехали до ОП №17, а когда приехали, увидели, что задержанный уже не дышит. Позже выяснилось, что мужчина сломал шею.
«Мужчине были причинены телесные повреждения в виде позвоночно-спинномозговой травмы, причинившей тяжкий вред его здоровью, которая повлекла смерть задержанного»,
– рассказали в свердловской прокуратуре.
Полицейским было предъявлено обвинение в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, причинившее тяжкие последствия (п. «а», «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). И сегодня суд признал их виновными и вынес приговор. Павлу Горшкову суд назначил 5 лет в колонии общего режима, а его коллеге Максиму Онучину – 4 года 11 месяцев, сообщили в областном СК. Также их на 2 года лишили права занимать должности в системе МВД.
Приговор пока не вступил в силу.
Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, комментируя решения суда, отметил, что осуждённые в текущий момент продолжают числиться в штате нижнетагильского гарнизона полиции.
«Теперь, когда суд озвучил своё решение, сторона защиты планирует обжаловать приговор. И лишь после этого, если судебный вердикт останется в силе, кадровая служба подготовит приказ об увольнении фигурантов нашумевшего дела»,
– сообщил Горелых.
Он также подчеркнул, что после случившегося оба сотрудника были отстранены от исполнения служебных обязанностей.
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