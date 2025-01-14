В Нижнем Тагиле обвиняемым в смерти задержанного в патрульной машине полицейским вынесли приговор

«Мужчине были причинены телесные повреждения в виде позвоночно-спинномозговой травмы, причинившей тяжкий вред его здоровью, которая повлекла смерть задержанного»,

– сообщил Горелых.

«Теперь, когда суд озвучил своё решение, сторона защиты планирует обжаловать приговор. И лишь после этого, если судебный вердикт останется в силе, кадровая служба подготовит приказ об увольнении фигурантов нашумевшего дела»,