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СМИ сообщают о нападении на сотрудника мэрии в Среднеуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о нападении на ведущего инженера по дорожному хозяйству Среднеуральска Илью Реванова.
66.ru пишет со ссылкой на свой источник, что прямо в кабинете управления ЖКХ на Реванова напал бизнесмен. Утверждается, что якобы он сначала избил, а потом попытался задушить инженера из-за неподписанного акта об уборке снега. Мэрию нападавший покинул после вызова полицию.
Издание также сообщает, что это информацию подтвердил директор среднеуральского управления ЖКХ Арсен Абаджян, рассказавший, что перед нападением Реванов попросил у бизнесмена дать ему пару часов на изучение журнала по выполненным работам.
66.ru пишет со ссылкой на свой источник, что прямо в кабинете управления ЖКХ на Реванова напал бизнесмен. Утверждается, что якобы он сначала избил, а потом попытался задушить инженера из-за неподписанного акта об уборке снега. Мэрию нападавший покинул после вызова полицию.
Издание также сообщает, что это информацию подтвердил директор среднеуральского управления ЖКХ Арсен Абаджян, рассказавший, что перед нападением Реванов попросил у бизнесмена дать ему пару часов на изучение журнала по выполненным работам.
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