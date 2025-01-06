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У сына начальника алапаевской полиции украли телефон

17.14 Четверг, 9 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Свердловской области учащегося девятого класса подозревают в краже телефона у сына начальника ОВД Алапаевска подполковника Ивана Густокашина. Его задержали в Екатеринбурге.

Как сообщает URA.RU с ссылкой на городское УМВД, подозреваемый попросил у сына подполковника телефон, якобы чтобы позвонить, а потом убежал с ним. Пострадавший учится в восьмом классе. Юноши не были знакомы. Вероятно, девятиклассник не знал, у кого он просил позвонить.

Напомним, что до Ивана Густошкина пост начальника ОВД Алапаевска занимал Сергей Анисимов. Его уволили после того, как сотрудники полиции под его руководством допустили угон служебного автомобиля, оставив ключ в замке зажигания и подозреваемого в преступлении в машине. Подозреваемый, не дожидаясь правосудия, пересел за руль и попытался удрать от полицейских, но попал в аварию.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:08 Смертельным ДТП завершилась встреча грузовика и мини-автобуса на Эльмаше
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13:24 Почти треть екатеринбуржцев продолжала работать в праздники
12:18 Два человека пострадали при возгорании пункта приёма вторсырья в Екатеринбурге
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