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У сына начальника алапаевской полиции украли телефон
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области учащегося девятого класса подозревают в краже телефона у сына начальника ОВД Алапаевска подполковника Ивана Густокашина. Его задержали в Екатеринбурге.
Как сообщает URA.RU с ссылкой на городское УМВД, подозреваемый попросил у сына подполковника телефон, якобы чтобы позвонить, а потом убежал с ним. Пострадавший учится в восьмом классе. Юноши не были знакомы. Вероятно, девятиклассник не знал, у кого он просил позвонить.
Напомним, что до Ивана Густошкина пост начальника ОВД Алапаевска занимал Сергей Анисимов. Его уволили после того, как сотрудники полиции под его руководством допустили угон служебного автомобиля, оставив ключ в замке зажигания и подозреваемого в преступлении в машине. Подозреваемый, не дожидаясь правосудия, пересел за руль и попытался удрать от полицейских, но попал в аварию.
Как сообщает URA.RU с ссылкой на городское УМВД, подозреваемый попросил у сына подполковника телефон, якобы чтобы позвонить, а потом убежал с ним. Пострадавший учится в восьмом классе. Юноши не были знакомы. Вероятно, девятиклассник не знал, у кого он просил позвонить.
Напомним, что до Ивана Густошкина пост начальника ОВД Алапаевска занимал Сергей Анисимов. Его уволили после того, как сотрудники полиции под его руководством допустили угон служебного автомобиля, оставив ключ в замке зажигания и подозреваемого в преступлении в машине. Подозреваемый, не дожидаясь правосудия, пересел за руль и попытался удрать от полицейских, но попал в аварию.
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