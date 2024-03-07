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Руководство алапаевской полиции отстранили от работы из-за угона служебной машины
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Начальника МО МВД Алапаевска полковника Сергея Анисимов и его заместителя отстранили от работы на период служебной проверки из-за угнанной задержанным полицейской машины.
Об этом сообщает телеграм-канал «Уральский Городовой». По его данным, временно исполняющим обязанности начальника МО МВД России «Алапаевский» назначен подполковник полиции Дмитрий Шестовских. Поводом для отстранения от работы стал угон служебного автомобиля у оперативников, о котором писал тот же телеграм-канал.
Сообщалось, что полицейские, приехавшие в село Костино на задержание подозреваемого в преступление, по каким-то причинам оставили ключ в замке зажигания, когда выходили из машины. Этим и воспользовался ныне задержанный мужчина. Он пересел за руль и просто уехал. Однако красиво уйти от правоохранителей у него не получилось. Вблизи села Нижняя Синячиха он не справился с управлением и врезался в будку.
В МВД официальных комментариев по данной ситуации ещё не давали.
Об этом сообщает телеграм-канал «Уральский Городовой». По его данным, временно исполняющим обязанности начальника МО МВД России «Алапаевский» назначен подполковник полиции Дмитрий Шестовских. Поводом для отстранения от работы стал угон служебного автомобиля у оперативников, о котором писал тот же телеграм-канал.
Фото: Уральский Городовой
Сообщалось, что полицейские, приехавшие в село Костино на задержание подозреваемого в преступление, по каким-то причинам оставили ключ в замке зажигания, когда выходили из машины. Этим и воспользовался ныне задержанный мужчина. Он пересел за руль и просто уехал. Однако красиво уйти от правоохранителей у него не получилось. Вблизи села Нижняя Синячиха он не справился с управлением и врезался в будку.
В МВД официальных комментариев по данной ситуации ещё не давали.
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