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В Сухом Логу порезали мужчину
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В праздничные январские дни в одном из развлекательных заведений Сухого Лога избили и порезали мужчину.
Об этом сообщает информационный центр СК, не уточняя в какой день произошла драка. Ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и предоставить ему доклад.
Исполнение поручения и ход проверки в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
Об этом сообщает информационный центр СК, не уточняя в какой день произошла драка. Ситуацией заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. Он поручил провести проверку и предоставить ему доклад.
Исполнение поручения и ход проверки в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
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