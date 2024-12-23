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Обвиняемого в убийстве семейной пары на Уралмаше отправят в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбуржцу, который зарезал своих гостей – семейную пару, – избрали меру пресечения. Он отправится в СИЗО.
Напомним, речь идёт об убийстве, произошедшем 20 декабря в одном из домов по улице Победы в Екатеринбурге, где обвиняемый вместе со своей сожительницей и двумя гостями отмечали наступающий Новый год. Закончилось застолье конфликтом между мужчинами. В итоге хозяин зарезал обоих гостей.
В СИЗО он пробудет до 19 февраля 2025 года включительно, если решение не будет в областном суде в течение трёх суток.
Напомним, речь идёт об убийстве, произошедшем 20 декабря в одном из домов по улице Победы в Екатеринбурге, где обвиняемый вместе со своей сожительницей и двумя гостями отмечали наступающий Новый год. Закончилось застолье конфликтом между мужчинами. В итоге хозяин зарезал обоих гостей.
«Орджоникидзевский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. Чекмарева»,
– говорится в сообщении Свердловского областного суда.
В СИЗО он пробудет до 19 февраля 2025 года включительно, если решение не будет в областном суде в течение трёх суток.
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