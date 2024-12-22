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СМИ сообщают об убийстве семейной пары в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в одном из домов по улице Победы предпраздничное застолье закончилось убийством семейной пары.
Как сообщает URA.RU, ссылаясь на свой источник, сожители – мужчина и женщина – пригласили к себе домой семейную пару, чтобы отметить приближающиеся праздники. Однако во время застолья между мужчинами произошёл конфликт. Хозяин квартиры не смог справиться со своими эмоциями и схватился за нож. Сначала он зарезал гостя, а потом и его супругу.
Подозреваемый уже задержан. Возбуждено уголовного дело.
В полиции и СК инцидент ещё не комментировали.
Как сообщает URA.RU, ссылаясь на свой источник, сожители – мужчина и женщина – пригласили к себе домой семейную пару, чтобы отметить приближающиеся праздники. Однако во время застолья между мужчинами произошёл конфликт. Хозяин квартиры не смог справиться со своими эмоциями и схватился за нож. Сначала он зарезал гостя, а потом и его супругу.
Подозреваемый уже задержан. Возбуждено уголовного дело.
В полиции и СК инцидент ещё не комментировали.
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