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СМИ сообщают о задержании экс-главы Среднеуральска
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает портал ЕАН со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Издание пишет, что силовики начали проверки проверять бывшего градоначальника после того, как он ушёл со своего поста по собственному желанию в январе 2021 года. Теперь его подозревают в передаче взятки.
Официального подтверждения этой информации сейчас нет.
Ранее ресурс писал, что местные жители подозревают экс-главу в махинациях с земельными участками.
Издание пишет, что силовики начали проверки проверять бывшего градоначальника после того, как он ушёл со своего поста по собственному желанию в январе 2021 года. Теперь его подозревают в передаче взятки.
Официального подтверждения этой информации сейчас нет.
Ранее ресурс писал, что местные жители подозревают экс-главу в махинациях с земельными участками.
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