Зарезавшего отца жителя Верхней Пышмы отправили в психлечебницу

– рассказали в прокуратуре.

«Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает тяжёлым хроническим психическим расстройством в виде параноидной шизофрении, в связи с чем в момент совершения деяния не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими»,