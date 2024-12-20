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Зарезавшего отца жителя Верхней Пышмы отправили в психлечебницу
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме прошёл суд по делу 38-летнего местного жителя, который года назад убил своего отца и едва не погубил мать.
Семейная трагедия, о которой идёт речь, произошла 26 декабря 2023 года. В тот день мужчина позвонил своему отцу и стал делиться разными навязчивыми идеями. Так как мужчина имеет психические заболевания, его отец забеспокоился за сына и решил ехать к нему вместе со своей супругой.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина сначала не узнал родителей, но потом супруги привели его в чувства. После этого мать вышла на кухню, чтобы оставить отца с сыном наедине, а когда вернулась, увидела мужа на полу в луже крови. Она тут же бросилась бежать из квартиры, но сын догнал её и ударил ножом в поясницу. После этого он переключился на отца и не менее четырёх раз ударил его ножом в живот. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия, а его жене удалось спастись – она выскочила в подъезд и закрыла сына в квартире. Скорую вызвали соседи.
Экспертиза показала, что мужчина был невменяемым.
Исходя из этого, Верхнепышминский городской суд назначил мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения и отправил его в психиатрическую лечебницу. Постановление суда уже вступило в силу.
Семейная трагедия, о которой идёт речь, произошла 26 декабря 2023 года. В тот день мужчина позвонил своему отцу и стал делиться разными навязчивыми идеями. Так как мужчина имеет психические заболевания, его отец забеспокоился за сына и решил ехать к нему вместе со своей супругой.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, мужчина сначала не узнал родителей, но потом супруги привели его в чувства. После этого мать вышла на кухню, чтобы оставить отца с сыном наедине, а когда вернулась, увидела мужа на полу в луже крови. Она тут же бросилась бежать из квартиры, но сын догнал её и ударил ножом в поясницу. После этого он переключился на отца и не менее четырёх раз ударил его ножом в живот. Пожилой мужчина скончался на месте происшествия, а его жене удалось спастись – она выскочила в подъезд и закрыла сына в квартире. Скорую вызвали соседи.
Экспертиза показала, что мужчина был невменяемым.
«Согласно заключению комиссии экспертов, мужчина страдает тяжёлым хроническим психическим расстройством в виде параноидной шизофрении, в связи с чем в момент совершения деяния не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими»,
– рассказали в прокуратуре.
Исходя из этого, Верхнепышминский городской суд назначил мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения и отправил его в психиатрическую лечебницу. Постановление суда уже вступило в силу.
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