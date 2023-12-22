В Верхней Пышме мужчина с инвалидностью напал с ножом на родителей





пишет телеграм-канал. «Отец позже скончался, у него были ножевые ранения грудной клетки и бедра. Мать сейчас в реанимации, у неё повреждена поясница»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме 37-летний местный житель напал с ножом на своих пожилых родителей. Отец скончался от ножевых ранений, а за жизнь матери сейчас борются врачи, передаёт телеграм-канал Shot.По данным издания, инцидент произошёл вчера, 26 декабря, около 16.00. Мужчина сильно поругался со своими родителями на бытовой почве и, схватив кухонный нож, напал на 65-летнего отца и 64-летнюю мать. Родители сумели выскочить в подъезд и закрыть сына в квартире. Вызвать скорую им помогли соседи.Известно, что мужчина нигде не работал, жил с родителями, у него инвалидность второй группы. Втроём они жили на свои пенсии. Сообщается, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.В полиции и СК ситуацию официально ещё не комментировали.