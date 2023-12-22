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В Верхней Пышме мужчина с инвалидностью напал с ножом на родителей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме 37-летний местный житель напал с ножом на своих пожилых родителей. Отец скончался от ножевых ранений, а за жизнь матери сейчас борются врачи, передаёт телеграм-канал Shot.
По данным издания, инцидент произошёл вчера, 26 декабря, около 16.00. Мужчина сильно поругался со своими родителями на бытовой почве и, схватив кухонный нож, напал на 65-летнего отца и 64-летнюю мать. Родители сумели выскочить в подъезд и закрыть сына в квартире. Вызвать скорую им помогли соседи.
Известно, что мужчина нигде не работал, жил с родителями, у него инвалидность второй группы. Втроём они жили на свои пенсии. Сообщается, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
В полиции и СК ситуацию официально ещё не комментировали.
По данным издания, инцидент произошёл вчера, 26 декабря, около 16.00. Мужчина сильно поругался со своими родителями на бытовой почве и, схватив кухонный нож, напал на 65-летнего отца и 64-летнюю мать. Родители сумели выскочить в подъезд и закрыть сына в квартире. Вызвать скорую им помогли соседи.
«Отец позже скончался, у него были ножевые ранения грудной клетки и бедра. Мать сейчас в реанимации, у неё повреждена поясница»,
– пишет телеграм-канал.
Известно, что мужчина нигде не работал, жил с родителями, у него инвалидность второй группы. Втроём они жили на свои пенсии. Сообщается, что подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
В полиции и СК ситуацию официально ещё не комментировали.
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