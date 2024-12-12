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СМИ сообщают об убийстве матери четверых детей в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле в посёлке Сокол зарезали 24-летнюю мать четверых детей. В убийстве подозревают её сожителя. Возбуждено уголовное дело.
Трагедия произошла в ночь на 19 декабря. По данным URA.RU, благодаря тому что соседи быстро вызвали полицию, подозреваемого задержали на месте преступления. Но, к сожалению, женщину было уже не спасти.
Издание также пишет, что подозреваемый родом из Верхней Салды. Ему около 20 лет.
Трагедия произошла в ночь на 19 декабря. По данным URA.RU, благодаря тому что соседи быстро вызвали полицию, подозреваемого задержали на месте преступления. Но, к сожалению, женщину было уже не спасти.
Издание также пишет, что подозреваемый родом из Верхней Салды. Ему около 20 лет.
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