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Утопившей подругу жительнице Кушвы вынесли приговор
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительнице Кушвы, которая из-за сильной обиды утопила свою подругу сегодня вынесли приговор. Суд приговорил её к 9,5 годам лишения свободы, сообщает свердловская прокуратура.
Напомним, убийство произошло 16 августа 2024 года. В ту ночь обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. Незадолго до этого подруги встречались в суде, где потерпевшая давала показания по уголовному делу об угрозе убийством, высказанными ныне осуждённой в сторону сожителя погибшей. Именно это и стало поводом для расправы.
Кушвинский городской суд признал женщину виновной и назначил ей 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал материальный ущерб в пользу матери погибшей в размере 32,3 тысячи рублей и моральную компенсацию в пользу матери и сестры размере 1 миллиона рублей каждой.
Напомним, убийство произошло 16 августа 2024 года. В ту ночь обе женщины находились в состоянии алкогольного опьянения. Незадолго до этого подруги встречались в суде, где потерпевшая давала показания по уголовному делу об угрозе убийством, высказанными ныне осуждённой в сторону сожителя погибшей. Именно это и стало поводом для расправы.
Кушвинский городской суд признал женщину виновной и назначил ей 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал материальный ущерб в пользу матери погибшей в размере 32,3 тысячи рублей и моральную компенсацию в пользу матери и сестры размере 1 миллиона рублей каждой.
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