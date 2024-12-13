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В Екатеринбурге будут судить едва не убившую в эфире телекомпании своего супруга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на скамье подсудимых скоро окажется 29-летняя женщина, которая едва не убила, как в тот момент казалось, своего супруга во время эфира федеральной телекомпании. Раненный мужчина попал в кадр, когда журналисты снимали сюжет.
Даму обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и применении насилия и угрозы в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Как сообщили в областной прокуратуре, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, когда напала на своего супруга с ножом. Она ударила его не менее пяти раз. Позже экспертиза расценила травмы, которые получил мужчина, как лёгкий вред. На место происшествия тогда вызвали полицию. Сотрудники МВД пытались через окно поговорить с женщиной, но она, не желая идти на контакт, открыла окно и стала угрожающе размахивать разными предметами.
Уголовное дело передали в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
Даму обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и применении насилия и угрозы в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Как сообщили в областной прокуратуре, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, когда напала на своего супруга с ножом. Она ударила его не менее пяти раз. Позже экспертиза расценила травмы, которые получил мужчина, как лёгкий вред. На место происшествия тогда вызвали полицию. Сотрудники МВД пытались через окно поговорить с женщиной, но она, не желая идти на контакт, открыла окно и стала угрожающе размахивать разными предметами.
«Включая табурет, скейтборд, нож. Бросала их в сотрудников полиции, пытаясь нанести им удары, угрожая применением насилия»,
– рассказали в ведомстве.
Уголовное дело передали в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.
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