В Екатеринбурге фельдшер похитил у пенсионерки полтора миллиона рублей





– напомнили в полиции. «Это задержание является еще одним примером для тех, кто рассчитывает заработать быстрые и легкие деньги, участвуя в незаконных схемах. Ранее полиция неоднократно предупреждала, что подобного рода "бегунки" являются лишь расходным материалом для своих кураторов, и их судьба – отбывать наказание за тех, кто использовал их»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в сотрудничестве с телефонными мошенниками. Предполагаемого «бегунка», к сожалению, смогли найти уже после того, как он перевёл деньги своим заказчикам.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, задержанным оказался 24-летний ранее несудимый житель Самары, работавший фельдшером.Как он рассказал сотрудникам полиции, ещё в августе он познакомился с человеком, который предложил ему заработок, объяснив, что от него требуется ездить по адресам, забирать денежные средства, а потом переводить их на разные счета через ближайшие банкоматы. За эту работу ему обещали 5% от суммы. Молодой фельдшер согласился. Так он забрал у 78-летней женщины, с которой перед этим связались «сотрудники ФСБ», пакет с деньгами на сумму 1 миллион 507 тысяч рублей. От этой суммы он оставил себе 57 тысяч рублей.Теперь парню грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.Сейчас задержанного проверяют на другие подобные эпизоды. Предварительно, их было шесть.Правоохранители просят звонить по телефону 8-343-356-42-09 (либо 02 или 102 по мобильному) всех, кто пострадал от данного молодого человека или имеет какую-либо важную информацию о его преступной деятельности.