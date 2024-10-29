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Обвиняемого в половом преступлении против дочери и её подруги екатеринбуржца признали виновным
Фото: Свердловский областной суд
В Свердловском областном суде вынесли приговор 44-летнему местному жителю, которого обвинили в преступлении против половой неприкосновенности малолетней дочери и её подруги, которое он совершил в марте 2023 года, позвав соседскую девочку в гости.
После того дня родители девочки заметили, что она стала вести себя странно, и расспросили её. В какой-то момент ребёнок рассказал, что была в гостях у соседей, где «играла с дядей во взрослые игры». Вину сосед не признал, но доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора, сообщили в пресс-службе областного суда.
Судья признал его виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей) и назначил ему 15 лет в колонии строгого режима. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 7 лет.
Приговор, если его не будут обжаловать, вступит в законную силу через 15 суток.
После того дня родители девочки заметили, что она стала вести себя странно, и расспросили её. В какой-то момент ребёнок рассказал, что была в гостях у соседей, где «играла с дядей во взрослые игры». Вину сосед не признал, но доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора, сообщили в пресс-службе областного суда.
Судья признал его виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей) и назначил ему 15 лет в колонии строгого режима. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 7 лет.
Приговор, если его не будут обжаловать, вступит в законную силу через 15 суток.
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