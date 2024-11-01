Жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет тюрьмы за убийство в баре





– сообщил Александр Шульга. «Местонахождение выброшенного им ножа также установлено, он изъят и приобщён к материалам дела в качестве вещественного доказательства. В настоящее время следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле предъявили обвинение в убийстве 43-летнему местному жителю. По версии следствия, это он в ночь на 9 октября зарезал человека в баре на улице Зари. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.Как рассказал Вечерним ведомостям помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в ту ночь в баре от ножевых ранений скончался 45-летний посетитель заведения. До этого он вступил в конфликт, предположительно, с обвиняемым, который ранил его в живот, после его покинул бар, выкинув нож по дороге домой.Обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2021 году ему дали условный срок за кражу, а в 2002 году он уже сел за преступление «сексуального характера» и убийство, и был осуждён на 22 года лишения свободы. В 2023 году он снова попался на краже и отсидел в колонии 10 месяцев, откуда вышел в конце сентября, рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.