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СМИ сообщают об изнасиловании шестилетней девочки в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге задержали 37-летнего мужчину подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки. Он свою вину отрицает. Известно, что мужчина был соседом.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник, о сексулизированном насилии над девочкой сообщила мать ребёнка, после чего мужчину задержали. По данным информационного агентства, задержанным оказался гражданин Узбекистана, который в России находился незаконно. Сейчас он в изоляторе.
Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
Официальных заявлений по поводу случившегося ещё не было. В СК не стали давать комментарии.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник, о сексулизированном насилии над девочкой сообщила мать ребёнка, после чего мужчину задержали. По данным информационного агентства, задержанным оказался гражданин Узбекистана, который в России находился незаконно. Сейчас он в изоляторе.
Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
Официальных заявлений по поводу случившегося ещё не было. В СК не стали давать комментарии.
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