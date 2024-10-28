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В Свердловской области на 18% выросло число киберпреступлений
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С начала года доля преступлений, совершённых с помощь IT-технологий, на территории Свердловской области составила 35,1%. Это 12 958 инцидентов, что на 18,2% больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 10 967 таких случаев.
Как сообщает областная прокуратура, за девять месяцев было зарегистрировано преступлений с применением пластиковых карт – 2 116 (+ 0,3 % в сравнении с 2023 годом), через Интернет – 11 341 (+ 28,8), с помощью мобильной связи – 7 604 (+ 24,6%).
Наибольшую долю киберпреступлений занимает мошенничество – 41,2%, ощутимым по числу остаются деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, – 33,3%, гораздо меньше кражи – 11,8%.
Ранее мы писали, что по итогам третьего квартала 2024 года в регионе было зарегистрировано 36 959 преступлений.
Как сообщает областная прокуратура, за девять месяцев было зарегистрировано преступлений с применением пластиковых карт – 2 116 (+ 0,3 % в сравнении с 2023 годом), через Интернет – 11 341 (+ 28,8), с помощью мобильной связи – 7 604 (+ 24,6%).
Наибольшую долю киберпреступлений занимает мошенничество – 41,2%, ощутимым по числу остаются деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, – 33,3%, гораздо меньше кражи – 11,8%.
Ранее мы писали, что по итогам третьего квартала 2024 года в регионе было зарегистрировано 36 959 преступлений.
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