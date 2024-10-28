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В Свердловской области почти в полтора раза выросло число особо тяжких преступлений
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская прокуратура опубликовала статистику по итогам отчетности за девять месяцев текущего года. По её данным, с начал года на территории области было зарегистрировано почти в полтора раза больше преступлений из категории особо тяжких, чем годом ранее.
Так, по итогам третьего квартала 2024 года на территории региона было зарегистрировано 36 959 преступлений, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них к категории небольшой тяжести относятся 46,1 % преступлений, а 31,9 % являются тяжкими или особо тяжкими.
Всего в результате преступных посягательств с начала года погибло 420 человек, ещё 648 оказались в больницах.
Так, по итогам третьего квартала 2024 года на территории региона было зарегистрировано 36 959 преступлений, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них к категории небольшой тяжести относятся 46,1 % преступлений, а 31,9 % являются тяжкими или особо тяжкими.
«На 16,8 % сократилось число зарегистрированных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, на 5,4 % – преступлений небольшой тяжести, и, напротив, на 5,2 % возросло число тяжких и 47,7 % особо тяжких преступлений»,
– говорится в сообщении ведомства.
Всего в результате преступных посягательств с начала года погибло 420 человек, ещё 648 оказались в больницах.
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