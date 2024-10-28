В Свердловской области почти в полтора раза выросло число особо тяжких преступлений

– говорится в сообщении ведомства.

«На 16,8 % сократилось число зарегистрированных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, на 5,4 % – преступлений небольшой тяжести, и, напротив, на 5,2 % возросло число тяжких и 47,7 % особо тяжких преступлений»,