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Глава СК потребовал доклад о гибели человека в массовое драки в Богдановиче
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о произошедшем в кафе-ресторане Богдановича, где во время массовой драки убили мужчину.
Что стало причиной потасовки и кто нанёс удар погибшему, который оказался для него фатальным, пока неизвестно. По факту массовики драки было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Что стало причиной потасовки и кто нанёс удар погибшему, который оказался для него фатальным, пока неизвестно. По факту массовики драки было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).
«Председатель СКР поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
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