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В кафе-ресторане Богдановича в драке убили человека
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Холл кафе-ресторана «Апшерон» в городе Богданович Свердловской области стало местом битвы нескольких групп посетителей. Один из участников драки живым заведение уже не покинул.
Что стало причиной побоища и кто стал его зачинщиком предстоит выяснять следствию. Что ещё важнее выяснить, — кто из участников драки нанёс удар человеку, который после этого упал на пол и подняться больше не смог.
В основном СМИ о произошедшем пишут «в массовой драке погиб человек». Следственный комитет уголовное дело по данному факту завёл с формулировкой «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Но, конечно, попросту имело место совершённое публично убийство, пусть и непредумышленное.
Сама драка произошла в Богдановиче в выходные, в ночь на 20 октября. Широко известно о ней стало только сегодня. Вместе с мрачным известием в Интернете появилось и видео самого инцидента, заснятое камерой видеонаблюдения, установленной в заведении на улице Гагарина.
Что стало причиной побоища и кто стал его зачинщиком предстоит выяснять следствию. Что ещё важнее выяснить, — кто из участников драки нанёс удар человеку, который после этого упал на пол и подняться больше не смог.
В основном СМИ о произошедшем пишут «в массовой драке погиб человек». Следственный комитет уголовное дело по данному факту завёл с формулировкой «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Но, конечно, попросту имело место совершённое публично убийство, пусть и непредумышленное.
Сама драка произошла в Богдановиче в выходные, в ночь на 20 октября. Широко известно о ней стало только сегодня. Вместе с мрачным известием в Интернете появилось и видео самого инцидента, заснятое камерой видеонаблюдения, установленной в заведении на улице Гагарина.
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