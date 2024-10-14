В кафе-ресторане Богдановича в драке убили человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Холл кафе-ресторана «Апшерон» в городе Богданович Свердловской области стало местом битвы нескольких групп посетителей. Один из участников драки живым заведение уже не покинул.Что стало причиной побоища и кто стал его зачинщиком предстоит выяснять следствию. Что ещё важнее выяснить, — кто из участников драки нанёс удар человеку, который после этого упал на пол и подняться больше не смог.В основном СМИ о произошедшем пишут «в массовой драке погиб человек». Следственный комитет уголовное дело по данному факту завёл с формулировкой «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Но, конечно, попросту имело место совершённое публично убийство, пусть и непредумышленное.Сама драка произошла в Богдановиче в выходные, в ночь на 20 октября. Широко известно о ней стало только сегодня. Вместе с мрачным известием в Интернете появилось и видео самого инцидента, заснятое камерой видеонаблюдения, установленной в заведении на улице Гагарина.