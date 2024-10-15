Чёрные старатели пытались сбыть в Екатеринбурге золота на 300 миллионов рублей, но были задержаны ФСБ

Один из изъятых самородков. Фото: ЦОС ФСБ

Фото: Центр общественных связей ФСБ

Фото: Центр общественных связей ФСБ

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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ФСБ задержала группу чёрных старателей, добывших на Урале золота на 300 миллионов рублей. Добытый на Урале драгоценный металл, кустарно обработанный в слитки, незаконные старатели сбывали в Екатеринбурге. Сколько успели сбыть незаконно добытого золота, неизвестно, но при обысках было изъято самородков и слитков на общую массу 41 кг.Кроме того, были изъяты металлоискатели и другое оборудование для добычи золота.ФСБ сообщила, что организованная группа работала сразу в нескольких регионах, однако в каких именно, не уточнила. Количество задержанных также не указывается. Операцию по задержанию проводили сотрудники УФСБ по Челябинской области, там же возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК (совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов). Максимальный срок наказания по вменённой статье — 5 лет колонии.