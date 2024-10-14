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Велосипедиста из Каменска-Уральского приговорили к 21 году колонии за убийство 16-летней девочки
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Свердловский областной суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве 16-летней жительницы Каменска-Уральского Даны, передаёт корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда.
Обвиняемому по этому делу Эдуарду Голикову назначили 21 год колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, с него взыскали 3 миллиона рублей в пользу родителей погибшей.
Гособвинение запрашивало для Голикова 22 года.
Напомним, 16-летняя Дана не дошла до дома на правом берегу Исети в Каменске-Уральском после того как вернулась 8 августа 2023 года из Екатеринбурга поздно вечером на электричке (железнодорожный вокзал в Каменске-Уральском находится на левом берегу Исети, девушка не дошла до моста несколько десятков метров, её тело нашли в овраге в лесу). Три недели следователи отказывались возбуждать уголовное дело, заявляя отцу погибшей, что смерть носит не криминальный характер, однако тот не верил в эту версию. За это время волонтёры собрали записи с камер видеонаблюдения по пути маршрута девочки, по которым стало понятно, что девушку выслеживал неизвестный мужчина на велосипеде. 29 августа 2023 года свердловский СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК «Убийство», расследование в тот же день на контроль взял Александр Бастрыкин. На следующий день Эдуард Голиков был задержан — именно он передвигался на велосипеде за девушкой. Впоследствии ему добавили обвинения ещё по двум статьям — пункту «а» части 3 статьи 131 через часть 3 статьи 30 (покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия) и пункту «в» части 2 статьи 158 (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).
На прошлой неделе СКР сообщил, что Голиков признал вину, однако, как выяснилось, после следственного эксперимента он отказался от собственных показаний о том, что душил девочку, и признал в итоге вину лишь частично — в краже телефона.
После оглашения приговора отец погибшей девочки заявил, что он его устраивает, и обжаловать приговор он не будет.
Обвиняемому по этому делу Эдуарду Голикову назначили 21 год колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, с него взыскали 3 миллиона рублей в пользу родителей погибшей.
Гособвинение запрашивало для Голикова 22 года.
Напомним, 16-летняя Дана не дошла до дома на правом берегу Исети в Каменске-Уральском после того как вернулась 8 августа 2023 года из Екатеринбурга поздно вечером на электричке (железнодорожный вокзал в Каменске-Уральском находится на левом берегу Исети, девушка не дошла до моста несколько десятков метров, её тело нашли в овраге в лесу). Три недели следователи отказывались возбуждать уголовное дело, заявляя отцу погибшей, что смерть носит не криминальный характер, однако тот не верил в эту версию. За это время волонтёры собрали записи с камер видеонаблюдения по пути маршрута девочки, по которым стало понятно, что девушку выслеживал неизвестный мужчина на велосипеде. 29 августа 2023 года свердловский СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК «Убийство», расследование в тот же день на контроль взял Александр Бастрыкин. На следующий день Эдуард Голиков был задержан — именно он передвигался на велосипеде за девушкой. Впоследствии ему добавили обвинения ещё по двум статьям — пункту «а» части 3 статьи 131 через часть 3 статьи 30 (покушение на изнасилование несовершеннолетней, с применением насилия) и пункту «в» части 2 статьи 158 (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).
На прошлой неделе СКР сообщил, что Голиков признал вину, однако, как выяснилось, после следственного эксперимента он отказался от собственных показаний о том, что душил девочку, и признал в итоге вину лишь частично — в краже телефона.
После оглашения приговора отец погибшей девочки заявил, что он его устраивает, и обжаловать приговор он не будет.
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