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В Екатеринбурге вынесли приговор двум экс-полицейским за незаконное задержание и избиение горожанина
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор двум бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, которые в августе прошлого года незаконно задержали мужчину и вывезли в лес, где избили.
Как напомнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 13 августа 2023 года у подъезда 34-го дома по улице Ползунова к полицейским подошёл спросить время местный житель, после чего стал говорить с ними на отвлеченные темы. Стражам порядка это не понравилось, и они без оформления каких-либо протоколов стали обыскивать мужчину, после чего надели на него наручники и посадили в служебную машину в отсек для задержанных. Далее они вывезли горожанина в лесной массив в районе Калиновского лесопарка, где жестоко избили. После этого униженного мужчину затолкали обратно в машину и отвезли сначала в больницу, а потом в отделение полиции.
Суд признал бывших полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств по предварительному сговору (пп. «а», «б», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и отправил обоих в исправительную колонию общего режима на 5 лет. Также оба экс-правоохранителя на 3 года лишены права занимать должности на государственной службе и в ОВД. Кроме этого, оба осуждённых лишены своих званий «лейтенанта полиции» и «сержанта полиции».
Как напомнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 13 августа 2023 года у подъезда 34-го дома по улице Ползунова к полицейским подошёл спросить время местный житель, после чего стал говорить с ними на отвлеченные темы. Стражам порядка это не понравилось, и они без оформления каких-либо протоколов стали обыскивать мужчину, после чего надели на него наручники и посадили в служебную машину в отсек для задержанных. Далее они вывезли горожанина в лесной массив в районе Калиновского лесопарка, где жестоко избили. После этого униженного мужчину затолкали обратно в машину и отвезли сначала в больницу, а потом в отделение полиции.
Суд признал бывших полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств по предварительному сговору (пп. «а», «б», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и отправил обоих в исправительную колонию общего режима на 5 лет. Также оба экс-правоохранителя на 3 года лишены права занимать должности на государственной службе и в ОВД. Кроме этого, оба осуждённых лишены своих званий «лейтенанта полиции» и «сержанта полиции».
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