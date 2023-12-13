Двух полицейских из Екатеринбурга будут судить за превышение полномочий





– рассказали в ведомстве. «После совершения данных действий сотрудники полиции вновь незаконно поместили потерпевшего в отсек для задержанных служебного автомобиля, после чего доставили его в учреждение здравоохранения и затем в отдел полиции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить двух сотрудников полиции, которые незаконно задержали мужчину, вывезли его в лес и избили. Их дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения должны передать в Орджоникидзевский районный суд для рассмотрения по существу.По версии следствия, минувшем летом, 13 августа, к полицейским обратился местный житель, чтобы спросить время. Этот вопрос мог быть поводом для того, чтобы просто с кем-нибудь пообщаться, так как после этого мужчина стал разговаривать на разные бытовые темы. Однако правоохранителям это не понравилось, и они, пользуясь своими должностными полномочиями, решили задержать мужчину.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, сотрудники полиции незаконно скрутили мужчину, надев на него наручники, и посадили в служебный автомобиль на сидения для задержанных. После этого они повезли его в лесной массив, расположенный в квартале Калиновского лесопарка, где правоохранители грубо вытащили мужчину из машины и стали избивать.По факту произошедшего им было предъявлено обвинение за превышение должностных полномочий (пп. «а», «б», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Санкция по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.