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В Екатеринбурге утвердили обвинение по делу подростка, зарезавшего свою девушку и её мать
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 17-летнего юноши, который зарезал свою девушку и её мать, и его 19-летнего знакомого, тратившего вместе с обвиняемым в убийстве деньги с банковских карт погибших.
Напомним, убийство произошло 13 ноября 2023 года на почве ревности. Молодой человек заподозрил свою девушку, которой на тот момент было 14 лет, в измене после того, как увидел в окне её квартиры своего старшего брата, и решил расправиться с ней – пришёл к ней домой, когда она была одна, и накинулся на неё с ножом. Затем он спокойно дождался с работы мать девочки и зарезал женщину, чтобы она не могла сообщить об убийстве. Также парень расправился со шпицем из-за того, что собака лаяла на него.
После расправы он пошёл гулять со своим другом, вместе с которым, по версии следствия, потратил около 40 тысяч с банковских карточек погибших. Также юношу обвиняют в краже мобильных телефонов.
Ранее сообщалось, что друг, с которым подросток пошёл гулять после убийство, притворился, что сохранит его тайну, но после того, как они расстались, он сразу же позвонил старшему брату юноши и рассказал о произошедшем. А уже тот передал всё сказанное полиции.
Юношу, 2007 года рождения, будут судить по пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), часть 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), частям 2, 3 статьи. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба, а также с банковского счета). А его друга, 2005 года рождения, по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, с банковского счета).
Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре.
Напомним, убийство произошло 13 ноября 2023 года на почве ревности. Молодой человек заподозрил свою девушку, которой на тот момент было 14 лет, в измене после того, как увидел в окне её квартиры своего старшего брата, и решил расправиться с ней – пришёл к ней домой, когда она была одна, и накинулся на неё с ножом. Затем он спокойно дождался с работы мать девочки и зарезал женщину, чтобы она не могла сообщить об убийстве. Также парень расправился со шпицем из-за того, что собака лаяла на него.
После расправы он пошёл гулять со своим другом, вместе с которым, по версии следствия, потратил около 40 тысяч с банковских карточек погибших. Также юношу обвиняют в краже мобильных телефонов.
Ранее сообщалось, что друг, с которым подросток пошёл гулять после убийство, притворился, что сохранит его тайну, но после того, как они расстались, он сразу же позвонил старшему брату юноши и рассказал о произошедшем. А уже тот передал всё сказанное полиции.
Юношу, 2007 года рождения, будут судить по пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление), часть 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), частям 2, 3 статьи. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба, а также с банковского счета). А его друга, 2005 года рождения, по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, с банковского счета).
Уголовное дело после вручения обвиняемым обвинительного заключения будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре.
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