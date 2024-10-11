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Прокуратура запросила 18 лет колонии для екатеринбуржцев, подкинувших по заказу наркомафии гроб с головой свиньи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
18 лет колонии запросила прокуратура двум екатеринбуржцам, подкинувшим по заказу наркомафии гроб с головой свиньи жителю Первоуральска.
В Первоуральском городском суде сегодня состоялись прения по делу, возбуждённому по двум уголовным статьям — части 4 статьи 229 УК (вымогательство наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) и пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, организованной группой, в целях получения имущества, в особо крупном размере).
История, послужившая основанием для возбуждения уголовного дела, случилась осенью прошлого года, подробно о ней писало издание Е1. Если вкратце, то потерпевшим в ней стал житель Первоуральска, который сдал посуточно квартиру одному молодому человеку. Когда хозяин пришёл за ключами, молодого человека там не оказалось — так и не сумев дозвониться до квартиросъёмщика, первоуралец начал прибираться в квартире, готовя её к последующей аренде. И обнаружил в ней множество свёртков наркотиков. Мужчина сдал все наркотики в полицию, после чего ему стали поступать угрозы от неизвестных — с требованием вернуть наркотики или заплатить деньги (озвучивались суммы от 200 тысяч до 5 миллионов рублей).
После того как он отказался платить, два дня подряд ночью в квартире, где он живёт, разбивали стекло и закидывали туда дымовые шашки и тяжелые предметы с записками, содержащими угрозы расправы. Неизвестные также угрожали убить его и жену и облить дочерей кислотой. Затем организатор наркошопа (сообщается, что его дело выделено в отдельное производство) нанял в Екатеринбурге двух молодчиков, которые согласились за деньги помочь« выбить» долг.
Сегодня для обоих молодых людей гособвинитель запросил 18 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор должны огласить в четверг, 17 октября в 15.00.
В Первоуральском городском суде сегодня состоялись прения по делу, возбуждённому по двум уголовным статьям — части 4 статьи 229 УК (вымогательство наркотических средств, в особо крупном размере, организованной группой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья) и пунктам «а» и «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, организованной группой, в целях получения имущества, в особо крупном размере).
История, послужившая основанием для возбуждения уголовного дела, случилась осенью прошлого года, подробно о ней писало издание Е1. Если вкратце, то потерпевшим в ней стал житель Первоуральска, который сдал посуточно квартиру одному молодому человеку. Когда хозяин пришёл за ключами, молодого человека там не оказалось — так и не сумев дозвониться до квартиросъёмщика, первоуралец начал прибираться в квартире, готовя её к последующей аренде. И обнаружил в ней множество свёртков наркотиков. Мужчина сдал все наркотики в полицию, после чего ему стали поступать угрозы от неизвестных — с требованием вернуть наркотики или заплатить деньги (озвучивались суммы от 200 тысяч до 5 миллионов рублей).
После того как он отказался платить, два дня подряд ночью в квартире, где он живёт, разбивали стекло и закидывали туда дымовые шашки и тяжелые предметы с записками, содержащими угрозы расправы. Неизвестные также угрожали убить его и жену и облить дочерей кислотой. Затем организатор наркошопа (сообщается, что его дело выделено в отдельное производство) нанял в Екатеринбурге двух молодчиков, которые согласились за деньги помочь« выбить» долг.
Обвиняемые приобрели в Первоуральске отрубленную свиную голову. После чего прибыли, как они считали, к месту жительства потерпевшего, а фактически в соседний дом. Мужчины взяли нож, воткнули его в голову свиньи, прикрепив тем самым к ней фотографию потерпевшего, и положили голову в похоронный гроб. При попытке пробраться в подъезд они разбили стекло и были замечены жителями указанного дома, после чего скрылись с места происшествия,
— напомнили в областной прокуратуре
Сегодня для обоих молодых людей гособвинитель запросил 18 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор должны огласить в четверг, 17 октября в 15.00.
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