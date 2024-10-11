Прокуратура запросила 18 лет колонии для екатеринбуржцев, подкинувших по заказу наркомафии гроб с головой свиньи

— напомнили в областной прокуратуре

Обвиняемые приобрели в Первоуральске отрубленную свиную голову. После чего прибыли, как они считали, к месту жительства потерпевшего, а фактически в соседний дом. Мужчины взяли нож, воткнули его в голову свиньи, прикрепив тем самым к ней фотографию потерпевшего, и положили голову в похоронный гроб. При попытке пробраться в подъезд они разбили стекло и были замечены жителями указанного дома, после чего скрылись с места происшествия,