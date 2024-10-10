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В Екатеринбурге рассмотрят дело о мошенничестве при получении выплат по автомобильной страховке
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурге будут рассматривать уголовное дело в отношении жителя Свердловской области, который участвовал в инсценированных ДТП для получения выплат по автомобильной страховке.
По версии следствия, с июня 2021 года по ноябрь 2023 года участвовал в мошеннической схеме, суть которой заключалась в том, что участники умышленно повреждали автомобили, создавая видимость ДТП, после чего обращались в подразделения ГИБДД для оформления аварии и получения документов, которые впоследствии передавали в страховые компании для получения выплат за повреждения. Таким образом они получили более 1,9 миллиона рублей.
Его будут судить отдельно от остальных участников мошеннической схемы в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор экс-сотруднику ДПС ГБИДД, который в мае 2022 года получил взятку за помощь в инсценировке ДТП.
По версии следствия, с июня 2021 года по ноябрь 2023 года участвовал в мошеннической схеме, суть которой заключалась в том, что участники умышленно повреждали автомобили, создавая видимость ДТП, после чего обращались в подразделения ГИБДД для оформления аварии и получения документов, которые впоследствии передавали в страховые компании для получения выплат за повреждения. Таким образом они получили более 1,9 миллиона рублей.
«Обвиняемый, являясь участником преступной группы, при помощи эвакуатора осуществлял перевозку поврежденных транспортных средств, сопровождал участников группы в страховые компании для подачи заявлений о назначении выплат»,
– рассказали в прокуратуре.
Его будут судить отдельно от остальных участников мошеннической схемы в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор экс-сотруднику ДПС ГБИДД, который в мае 2022 года получил взятку за помощь в инсценировке ДТП.
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