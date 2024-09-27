В Екатеринбурге вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД за взятку ради инсценировки ДТП

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему сотруднику дорожно-патрульной службы ГИБДД города, который в мае 2022 года получил взятку за помощь в инсценировке ДТП.По версии следствия, он по просьбе знакомого – бывшего коллеги – зарегистрировал дорожно-транспортное происшествие, которого на самом не было, чтобы сведения о физических повреждениях машины, якобы полученных вследствие аварии, передать в страховую компанию.Суд назначил экс-инспектору штраф на 500 тысяч рублей с лишением права занимать должности в правоохранительной системе и органах власти на 2 года, сообщили в прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу.