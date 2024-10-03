Убийца из Дегтярска следующую десятилетку проведёт в условиях строгого режима

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ревдинский суд почти на 10 лет отправил в колонию строгого режима жителя Дегтярска. Такой «отдых» мужчине обеспечили за убийство, совершённое в первый день текущего года.Согласно материалам уголовного дела, которое рассматривалось Ревдинским городским судом, 1 января 2024 года обвиняемый отмечал в Дегтярске праздник вместе со своими приятелями. При этом один из гостей умудрился сломать унитаз в туалете квартиры, где проходило новогоднее попоище. Хозяин жилища дюже осерчал на такой акт вандализма и выгнал неаккуратного гостя на улицу. Этого ему показалось мало и, вооружившись ножом, он выскочил за провинившимся следом.Зарезав на улице собутыльника, убийца преспокойно вернулся к оставшимся гостям и продолжил с ними пировать. Правда, перед этим он потрудился смыть кровь с ножа и убрать орудие убийства обратно в ящик кухонного стола.Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, свою вину обвиняемый так и не признал. Что не помешало судье приговорить его к наказанию в виде лишения свободы на срок 9 лет и 10 месяцев. Это время он должен провести в исправительной колонии строгого режима, после чего ещё год будет ограничен в правах на свободу. Приговор пока не вступил в законную силу.