В Екатеринбурге за мошенничество будут судить массажиста

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге придётся ответить перед судом массажисту, которой входил в доверие своим клиентам, и предлагал им помощь в получении многомиллионных выплат, которые якобы тем полагались.Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина рассказывал о том, что все, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, имеют право на многомилионные выплаты либо возмещение каких-либо расходов, которые когда-либо пришлось понести на лечение, после чего предлагал свою помощь. Однако за эту помощь нужно было заплатить.Массажист убеждал своих клиентов в том, чтобы они передавали ему деньги якобы для оплаты услуг его знакомого, который занимался оформлением документов для получения этих выплат. Никакого знакомого, разумеется, не было. Все деньги он забирал себе.«В результате незаконных действий обвиняемого в период с июня 2023 года по апрель 2024 года 12 потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей», – сообщили в ведомстве.Его дело будут рассматривать в Орджоникидзевском районном суде.