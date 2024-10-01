Белоярский суд «колдунье» охмурить не удалось

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Молодая жительница Артёмовского района посидела на скамье подсудимых. Девушка уверяла, что умеет снимать порчу и совершать «чистку», и за эти эзотерические услуги брала плату с доверчивых граждан.Сегодня, 9 октября 2024 года, «эзотерическое» дело было завершено. Двадцатипятилетняя подсудимая признана виновной по обеим статьям обвинения: в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину и в мошенничестве, с причинением значительного ущерба. Мошеннические действия девушки заключались в том, что она через одну из популярных соцсетей искала себе клиентов, предлагая снять с них порчу или провести ритуал очищения. Откликнувшимся на её объявления людям она обещала решение личных проблем путём проведения выше указанных ритуалов. Когда «нечистые» и «порченные» выплачивали ей деньги, но результата не замечали, «колдунья» поясняла, что случай очень уж тяжёлый, а потому необходимо проведение более сложных (и, соответственно, более дорогостоящих) ритуалов.Таким нехитрым путём мошенница «окучивала» двух клиентов в период с июня 2022 года по февраль 2024 года. Ей удалось «заработать» 34 тысячи рублей и ещё 22 тысячи рублей она готова была получить с жертвы своего обмана, но вмешались правоохранительные органы.На суде обвиняемая признала свою вину и поспешила возместить потерпевших причинённый ущерб. Это помогло ей избежать сурового наказания. Учтя возмещение ущерба и извинения подсудимой, Белоярский районный суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, как уточняет прокуратура Свердловской области.