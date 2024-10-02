В Екатеринбурге вынесли приговор экс-адвокату, обещавшему подсудимому подкупить правоохранителей





– рассказали в прокуратуре. «Адвокат вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, принёс свои извинения потерпевшему и возместил причиненный ущерб»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 7 октября, Железнодорожный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему адвокату, обещавшего своему клиенту передать представителям правоохранительной системы крупную сумму якобы для подкупа ради смягчения наказание, но в итоге забравшего деньги себе.Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 30 октября 2023 года экс-адвокат убедил своего клиента, на которого было возбуждено уголовное дело, в том, что он имеет возможность подкупить «нужных людей», чтобы ему переквалифицировали дело по менее тяжкой статье. Для этого он попросил отдать ему 500 тысяч рублей, которые он обещал передать сотрудникам правоохранительных органов.На деле же адвокат не имел как возможностей, так и намерений выполнить своё обещание, поэтому он оставил деньги себе, позже распорядившись ими на свое усмотрение.Суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и оштрафовал его на 400 тысяч рублей.Приговор не вступил в законную силу.