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Глава СК потребовал доклад о покушении на убийство пенсионерки из Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников
Председатель СК запросил доклад по уголовному делу возбужденного после поджога квартиры 78-летней жительницы Нижнего Тагила, которая собирала гуманитарную помощь.
По данным следователей, неизвестные ночью подожгли её квартиру и сбежали. Ранее мы писали, что пенсионерке удалось выжить благодаря подоспевшим спасателям. Они вытащили её через окно.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ).
По данным следователей, неизвестные ночью подожгли её квартиру и сбежали. Ранее мы писали, что пенсионерке удалось выжить благодаря подоспевшим спасателям. Они вытащили её через окно.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ).
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В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки
02 октября 2024
02 октября 2024