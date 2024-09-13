В Алапаевске вынесли приговор по делу о незаконном обороте алкоголя

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Алапаевский городской суд вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в незаконным обороте спиртосодержащей продукции. Товарищи хотели закупиться дешевым алкоголем, не имеющей лицензии, и заработать на его продаже.Закупиться немаркированным алкоголем они успели, а вот продать его им не дали сотрудники полиции. Так, в марте 2021 года представителями МВД был задержан грузовик, перевозивший не менее 4,8 тысячи бутылок на сумму свыше 1 миллиона рублей. Позже полиции стало известно, что планируется ещё одна поставка. Один из осуждённых приобрёл 2 тысячи бутылок с этиловым спиртом, объём каждой из которых составлял 5 литров, на сумму 554 тысяч рублей. В июне 2021 года в день разгрузки всё это «добро» изъяли.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд назначил осуждённым наказание в виде штрафа в размере 3,2 миллиона рублей каждому. Приговор ещё не вступил в законную силу.Лицо, у которого осуждённые приобретали алкоголь без лицензии, установить пока не удалось. В отношении него материалы выделили в отдельное производство.