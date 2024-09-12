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Обвиняемых в убийствах в 2000-е экс-полицейских оставили под стражей
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Свердловский областной суд оставил в СИЗО двух бывших полицейских Антона Боровика и Олега Анучина, обвиняемых в убийствах в 2000-е.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, обвиняемые и их защитники пытались обжаловать постановления Ленинского районного суда, который Анучину продлил содержание под стражей по 17 ноября, а Боровику – по 21 ноября. Однако, рассмотрев материалы дел, суд оставил постановления суда первой инстанции без изменений по существу.
Бывшим блюстителям порядка вменяют убийство двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ).
По данным уральского «Коммерсанта» Антон Боровик и Олег Анучин совместно с бывшими милиционерами Константином Котиком, Владимиром Семенюком и Владиславом Соболем совершили около 15 убийств в начале 2000-х годов. Следствие полагает, что мотивом стал конфликт, вызванный разделом сфер влияния на наркорынке.
Ранее Вечерние ведомости обратили внимание на то, что бывшие полицейские из отдела по борьбе с наркотиками фигурировали в книге Евгения Ройзмана* «Город без наркотиков». Об этом мы писали тут.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
Как сообщили в пресс-службе областного суда, обвиняемые и их защитники пытались обжаловать постановления Ленинского районного суда, который Анучину продлил содержание под стражей по 17 ноября, а Боровику – по 21 ноября. Однако, рассмотрев материалы дел, суд оставил постановления суда первой инстанции без изменений по существу.
Бывшим блюстителям порядка вменяют убийство двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ).
По данным уральского «Коммерсанта» Антон Боровик и Олег Анучин совместно с бывшими милиционерами Константином Котиком, Владимиром Семенюком и Владиславом Соболем совершили около 15 убийств в начале 2000-х годов. Следствие полагает, что мотивом стал конфликт, вызванный разделом сфер влияния на наркорынке.
Ранее Вечерние ведомости обратили внимание на то, что бывшие полицейские из отдела по борьбе с наркотиками фигурировали в книге Евгения Ройзмана* «Город без наркотиков». Об этом мы писали тут.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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