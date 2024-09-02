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К 15 годам приговорили строителя за убийство нанимательницы из Екатеринбурга
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Сегодня, 11 сентября, Белоярский районный суд вынес приговор 36-летнему уроженцу Томска, насмерть забившего 39-летнюю жительницу Екатеринбурга, которая наняла его для возведения модульного дома в Заречном. Конфликт между ними произошёл на финансовой почве.
Ранее сообщалось, что строитель познакомился со своей жертвой через объявление о строительных работах, которое давала нанимательница. После этого женщина привезла его на свой участок, где он жил и работал, посуточно получая оплату за свой труд. Однако в какой-то момент с выплатами начались проблемы, что привело к конфликту интересов. В итоге, 26 сентября 2023 года, мужчина на фоне алкогольного опьянения во время ссоры насмерть забил женщину металлическим профилем, после чего обокрал её и сбежал.
Найти его удалось благодаря банковской карте, которую мужчина украл, когда он затаривался в одном из магазинов в Каменске-Уральском перед тем как снова «хотел залечь на дно».
Известно, что у погибшей остался малолетний сын.
Суд признал его виновным в убийстве (1 ст. 105 УК РФ), краже, в том числе с банковского счёта (чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ) и угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Также с осуждённого взыскали моральную компенсацию в пользу родственников погибшего, сообщили в областной прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что строитель познакомился со своей жертвой через объявление о строительных работах, которое давала нанимательница. После этого женщина привезла его на свой участок, где он жил и работал, посуточно получая оплату за свой труд. Однако в какой-то момент с выплатами начались проблемы, что привело к конфликту интересов. В итоге, 26 сентября 2023 года, мужчина на фоне алкогольного опьянения во время ссоры насмерть забил женщину металлическим профилем, после чего обокрал её и сбежал.
Найти его удалось благодаря банковской карте, которую мужчина украл, когда он затаривался в одном из магазинов в Каменске-Уральском перед тем как снова «хотел залечь на дно».
Известно, что у погибшей остался малолетний сын.
Суд признал его виновным в убийстве (1 ст. 105 УК РФ), краже, в том числе с банковского счёта (чч. 2, 3 ст. 158 УК РФ) и угоне (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима. Также с осуждённого взыскали моральную компенсацию в пользу родственников погибшего, сообщили в областной прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
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