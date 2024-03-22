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В Заречном завершили расследование уголовного дела об убийстве екатеринбурженки

17.18 Пятница, 29 марта 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следователи Заречного сообщили о завершении расследования уголовного дела об убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга, тело которой 28 сентября 2023 года обнаружили на территории коттеджного посёлка со следами насильственной смерти.

Тогда был задержан 36-летний уроженец Томска, живший в Свердловской области за счёт случайных заработков. На допросе он признал свою вину и рассказал, что познакомился с потерпевшей через объявление о строительных работах, которое дала женщина. Она привезла его на свой участок, где он и проживал в период строительства, получая ежесуточно деньги за работы на участке до тех пор, пока 26 сентября 2023 года он на фоне алкогольного опьянения не убил нанимательницу из личной неприязни.

Убийство, как пояснил обвиняемый, было совершено в ходе внезапно возникшей ссоры по поводу выплаты ему денег за часть проведённых строительных работ, сообщил «Вечерним ведомостям» старший помощник руководителя СК по региону Александр Шульга.

Кроме этого, как выяснили, следствие он украл у женщины телефон, банковскую карту, откуда потом потратил порядка 69 тысяч рублей, и ключи от машины, на которой он потом уехал с места преступления. Угнанный автомобиль позже нашли недалеко от места преступления – «строитель», уезжая, не справился с управлением и врезался в дерево. Однако найти его смогли благодаря банковской карте, когда он затаривался в одном из магазинов в Каменске-Уральском перед тем как снова «хотел залечь на дно».

«На выходе из магазина представители МВД его молниеносно скрутили и этапировали в город Заречный, по месту совершения преступления, для производства следственных действий»,

– рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.


Полицейские также установили, что мужчина ранее был судим за мошенничество.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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