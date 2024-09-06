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Ивдельского «убийцу с совком» отправят под строгий режим
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Жителю Ивделя, который в мае текущего года убил человека, назначили наказание. Следующие семь с половиной лет он будет жить в «комфортных» условиях колонии строгого режима.
Преступление осуждённым было совершенно в ночь на 16 мая 2024 года в вагончике, который стоял на территории ивдельского кладбища. Здесь выпивали горячительные напитки двое мужчин 1980 и 1991 годов рождения. Между ними возникла ссора, переросшая в драку. Победила молодость — 33-летний выпивоха забил старшего товарища руками, ногами и металлическим совком, предназначенным для манипуляций с золой в печке. Последние удары он совершал уже вне вагончика, вытолкав жертву наружу.
Убийство «по пьяни» расследовал следственный отдел по городу Ивдель СУ СКР по Свердловской области. Это было сравнительно несложно, учитывая, что фигурант сам сообщил в полицию о своём преступлении и не отпирался от содеянного. А судили «убийцу с совком» по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
Преступление осуждённым было совершенно в ночь на 16 мая 2024 года в вагончике, который стоял на территории ивдельского кладбища. Здесь выпивали горячительные напитки двое мужчин 1980 и 1991 годов рождения. Между ними возникла ссора, переросшая в драку. Победила молодость — 33-летний выпивоха забил старшего товарища руками, ногами и металлическим совком, предназначенным для манипуляций с золой в печке. Последние удары он совершал уже вне вагончика, вытолкав жертву наружу.
Убийство «по пьяни» расследовал следственный отдел по городу Ивдель СУ СКР по Свердловской области. Это было сравнительно несложно, учитывая, что фигурант сам сообщил в полицию о своём преступлении и не отпирался от содеянного. А судили «убийцу с совком» по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
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