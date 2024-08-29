В Ачитском районе будут судить иностранца-наркокурьера

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ачитском районе на скамье подсудимых скоро окажется иностранный гражданин, который захотел лёгких денег и решил поработать наркокурьером, но оказался пойман полицией. Его уголовное дело подали в суд.Иностранца обвиняют в покушении на оборот наркотиков в особо крупном размере (по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, в феврале 2024 года обвиняемый устроился работать курьером к неизвестному, материалы дела в отношении которого выделили в отдельное производство. В обязанности иностранного специалиста выходила перевозка наркотиков по разным регионам страны.Так, по заданию своего руководителя, он забрал тайник в Москве, в котором было свыше 2,4 килограмма героина и больше 2,3 килограмма методона, после чего уехал в Пермский край. Там он оставил в тайнике часть наркотиков – метадон массой свыше 197 грамм – и передал его координаты своему куратору. Но, судя по всему, не очень успешно, так как его «закладку» нашли сотрудники полиции. Позже иностранец-наркокурьер поехал в Екатеринбург, где также планировал оставить часть запрещёнки, но был задержан на пути в уральскую столицу в Ачитском районе.Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.