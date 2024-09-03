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Убийцу нижнетагильской школьницы вычислил старший лейтенант из местного отдела полиции
Фото: Вечерние ведомости
Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила вычислил старший лейтенант из 17-го отдела полиции Закир Мансумов. Об этом сообщает портал Е1.
«Он приехал, подходил к людям во дворе и спрашивал, кто в этот день пил алкоголь. Потом пошел разговаривать со всеми этими людьми, опрашивать жильцов дома. Узнал, что один из них неожиданно уехал на СВО в день пропажи и что он раньше был судим за педофилию. Сразу же заподозрил его, стали по нему работать», — цитирует местного жителя Е1.
Сообщается, что квартиру подозреваемого не проверяли, так как никто его особо не знал – жилье он снимал. Однако на одной из записей с видеокамер полицейский увидел, как мужчина тащит тяжелый мусорный пакет в сторону подвала, в котором нашли тело девочки.
Позже подозреваемого задержали в Москве.
«Он приехал, подходил к людям во дворе и спрашивал, кто в этот день пил алкоголь. Потом пошел разговаривать со всеми этими людьми, опрашивать жильцов дома. Узнал, что один из них неожиданно уехал на СВО в день пропажи и что он раньше был судим за педофилию. Сразу же заподозрил его, стали по нему работать», — цитирует местного жителя Е1.
Сообщается, что квартиру подозреваемого не проверяли, так как никто его особо не знал – жилье он снимал. Однако на одной из записей с видеокамер полицейский увидел, как мужчина тащит тяжелый мусорный пакет в сторону подвала, в котором нашли тело девочки.
Позже подозреваемого задержали в Москве.
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