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Кража была самым «топовым» преступлением в Свердловской области в первой половине года
Фото: Юлия Кольтенберг
Свердловский областной суд продолжает частями публиковать итоги первого полугодия 2024 года. Сегодня была обнародована статистка по уголовным делам.
Согласно сводным данным за первые шесть месяцев года, кражи чаще всего рассматривались уголовными судами Свердловской области. На втором месте этого печального «рейтинга» расположились уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Замыкает тройку «лидеров» нарушения правил дорожного движения настолько серьёзные, что по ним заводили не «административку», а «уголовку».
Всего судами Свердловской области за минувшее полугодие было рассмотрено 10 402 уголовных дела. Почти 25 тысяч уголовных материалов и более трёх с половиной тысяч уголовных дел рассматривалось за указанный период в порядке особого судопроизводства. Осуждено за первые шесть месяцев 2024 года было 7 943 человек, из них 1249 женщин и 1234 несовершеннолетних. Более, чем в 32 процентах случаев люди приговаривались к реальным срокам лишения свободы. Оправдательных приговора было всего 31.
Напомним, ранее Свердловский облсуд уже обнародовал статистику по административным делам.
Согласно сводным данным за первые шесть месяцев года, кражи чаще всего рассматривались уголовными судами Свердловской области. На втором месте этого печального «рейтинга» расположились уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Замыкает тройку «лидеров» нарушения правил дорожного движения настолько серьёзные, что по ним заводили не «административку», а «уголовку».
Всего судами Свердловской области за минувшее полугодие было рассмотрено 10 402 уголовных дела. Почти 25 тысяч уголовных материалов и более трёх с половиной тысяч уголовных дел рассматривалось за указанный период в порядке особого судопроизводства. Осуждено за первые шесть месяцев 2024 года было 7 943 человек, из них 1249 женщин и 1234 несовершеннолетних. Более, чем в 32 процентах случаев люди приговаривались к реальным срокам лишения свободы. Оправдательных приговора было всего 31.
Напомним, ранее Свердловский облсуд уже обнародовал статистику по административным делам.
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