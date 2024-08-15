В Свердловский области за полгода рассмотрели более 11 тысяч административных дел

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд продолжает подводить итоги первого полугодия 2024 года. Сегодня пресс-служба судебного органа обнародовала статистику по административным делам.За первые шесть месяцев текущего года свердловскими судьями было рассмотрено 11 340 административных дел. Каждое шестое из этих дел удалось рассмотреть в упрощённом порядке. Больше половины административных дел — 7 868 — это иски граждан к государственным органам. Это на две тысячи подобных дел больше, чем за такой же период прошлого года.Судьи отмечают увеличение количества дел о нарушении миграционного законодательства, — сообщают в облсуде. Также увеличилось и количество административных дел о мелком хулиганстве. Зато меньше стало дел о компенсации морального вреда за ненадлежащие условия содержания под стражей, об установлении административного надзора, о признании информации запрещённой к распространению в Интернете.Отдельной строкой идут административные дела о нарушениях, рассмотренные мировыми судьями. Таких дел за указанный период было почти 62 тысячи.