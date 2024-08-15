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В Свердловский области за полгода рассмотрели более 11 тысяч административных дел
Фото: Юлия Кольтенберг
Свердловский областной суд продолжает подводить итоги первого полугодия 2024 года. Сегодня пресс-служба судебного органа обнародовала статистику по административным делам.
За первые шесть месяцев текущего года свердловскими судьями было рассмотрено 11 340 административных дел. Каждое шестое из этих дел удалось рассмотреть в упрощённом порядке. Больше половины административных дел — 7 868 — это иски граждан к государственным органам. Это на две тысячи подобных дел больше, чем за такой же период прошлого года.
Судьи отмечают увеличение количества дел о нарушении миграционного законодательства, — сообщают в облсуде. Также увеличилось и количество административных дел о мелком хулиганстве. Зато меньше стало дел о компенсации морального вреда за ненадлежащие условия содержания под стражей, об установлении административного надзора, о признании информации запрещённой к распространению в Интернете.
Отдельной строкой идут административные дела о нарушениях, рассмотренные мировыми судьями. Таких дел за указанный период было почти 62 тысячи.
За первые шесть месяцев текущего года свердловскими судьями было рассмотрено 11 340 административных дел. Каждое шестое из этих дел удалось рассмотреть в упрощённом порядке. Больше половины административных дел — 7 868 — это иски граждан к государственным органам. Это на две тысячи подобных дел больше, чем за такой же период прошлого года.
Судьи отмечают увеличение количества дел о нарушении миграционного законодательства, — сообщают в облсуде. Также увеличилось и количество административных дел о мелком хулиганстве. Зато меньше стало дел о компенсации морального вреда за ненадлежащие условия содержания под стражей, об установлении административного надзора, о признании информации запрещённой к распространению в Интернете.
Отдельной строкой идут административные дела о нарушениях, рассмотренные мировыми судьями. Таких дел за указанный период было почти 62 тысячи.
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