Пьяного водителя осудили в Качканаре за рецидив

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Любителя поездить пьяным за рулём после изрядно выпитого после повторной поимки за тем же прегрешением отправили под суд. Не посадили, но поработать на государство заставят.Первый раз жителя Качканара за пьяное вождение осудили в июле 2022 года. Не проняло! И в середине мая уже этого, 2024 года, он был повторно задержан сотрудниками ГИБДД, когда ехал в сильно нетрезвом состоянии по автодороге между Нижней Турой и Качканаром. При этом, 40-летний водитель «в подпитии» сидел за рулем не собственной машины, а отцовского «Фольксвагена».Дело рецидивиста рассматривал Качканарский городской суд. Мужчина был признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 264.1 УК РФ. С учётом повторного совершения преступления, на этот раз качканарца наказали полугодом принудительных работ. В течение этого срока с его заработка будет удерживаться 10%. Кроме того, нарушителя на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, — сообщает прокуратура Свердловской области.