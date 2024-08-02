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Осуждённым за взяточничество полицейским из Екатеринбурга ужесточили наказание
Иллюстрация: Юлия Медведева
Экс-начальнику отдела уголовного розыска по борьбе с имущественными преступлениями ОП №12 Максиму Кузьмину и экс-замначальника ОП №6 Игорю Киселёву из Екатеринбурга осуждённым за взяточничество суд ужесточил наказание, заменив штрафы на лишение свободы.
Напомним, что Максиму Кузьмину суд назначил штраф в виде 2 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительной системе на 2 года и лишением звания «майора полиции», а Игорю Киселёву – штраф в виде 950 рублей, также с лишением права занимать должности в структурах власти на 2 года и лишением звания «подполковник полиции».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, государственный обвинитель не согласился с приговором, который изначально назначил Чкаловский районный суд, и внёс апелляционное представление, указав на нарушение уголовного закона и мягкость назначенного осуждённым наказания. Свердловский областной суд, изучив доводы прокурора, согласился с его позицией и вынес новый приговор, заменив штрафы на реальное лишение свободы.
В итоге Максиму Кузьмину назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а Игорю Киселеву – в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В части лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишением званий «майора полиции» и «подполковника полиции» приговор остался тем же.
Напомним, что Максиму Кузьмину суд назначил штраф в виде 2 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительной системе на 2 года и лишением звания «майора полиции», а Игорю Киселёву – штраф в виде 950 рублей, также с лишением права занимать должности в структурах власти на 2 года и лишением звания «подполковник полиции».
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, государственный обвинитель не согласился с приговором, который изначально назначил Чкаловский районный суд, и внёс апелляционное представление, указав на нарушение уголовного закона и мягкость назначенного осуждённым наказания. Свердловский областной суд, изучив доводы прокурора, согласился с его позицией и вынес новый приговор, заменив штрафы на реальное лишение свободы.
В итоге Максиму Кузьмину назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а Игорю Киселеву – в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В части лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишением званий «майора полиции» и «подполковника полиции» приговор остался тем же.
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