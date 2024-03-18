Большие штрафы получили обвиняемые во взяточничестве бывшие полицейские из Екатеринбурга





– сообщили в прокуратуре. «Игорь Киселёв, в свою очередь, обратился к знакомому Максиму Кузьмину. После чего Кузьмин дал подчиненному сотруднику незаконное указание прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему начальнику отдела уголовного розыска по борьбе с имущественными преступлениями ОП №12 Максиму Кузьмину и бывшему замначальника ОП №6 Игорю Киселёву. Обоих признали виновными во взяточничестве.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в начале апреля 2022 года был задержан и доставлен в ОП №12 мужчина, подозреваемый в хищении из садового домика в СНТ «Василек». На следующий день после задержания его родственник обратился к замначальника ОП №6 с просьбой оказать содействие в освобождении мужчины и прекращении проверки за денежное вознаграждение.Задержанный по истечении срока административного задержания был отпущен, и в тот же день замначальника ОП №6 был получил вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, которые он передал начальнику ОП №12 в качестве взятки, а тот прекратил уголовное преследование якобы в связи с деятельным раскаянием.Отмечается, что при задержании подозреваемого был изъят паспорт другого гражданина, который Киселёв был обязан вернуть безвозмездно, но он сделал это за вознаграждение в виде 50 тысяч рублей и пустой коробкой из-под 13-го айфона, в которой он ожидал найти телефон в качестве ещё одного вознаграждения. После этого он был задержан сотрудниками УФСБ России по Свердловской области.Бывшему начальнику ОП №12 Максиму Кузьмину суд назначил штраф в виде 2 миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительной системе на 2 года и лишением звания «майора полиции», а бывшему замначальника ОП №6 Игорю Киселёву – штраф в виде 950 рублей, также с лишением права занимать должности в структурах власти на 2 года и лишением звания «подполковник полиции».Приговор не вступил в законную силу.Подчеркивается, что прокуратура намерена в течение предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством 15-дневного срока изучить приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых.