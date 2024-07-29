Сысертца приговорили к 18 годам колонии за убийство, покушение на убийство и разбой

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Сысертском районе Свердловской области вынесли приговор местному жителю, который в ночь на 25 ноября 2023 года отобрал у 17-летнего подростка телефон, которого ранил ножом, зарезал его мать и попытался устранить трёх очевидцев убийства.Как напомнил старший помощник руководителя областного СУ СКР Александр Шульга, в ту ночь он изрядно выпил, и на фоне алкогольного опьянения у него возник конфликт с одним из собутыльников, который, решая не связываться с разъярённым товарищем, ретировался из дома. Тогда ныне осуждённый переключился на супругу сбежавшего и выплеснул всю на неё всю агрессию. Пытаясь узнать, куда делся его оппонент, он несколько раз ударил её ножом, отчего она впоследствии скончалась. После этого он отобрал у сына убитой сотовый телефон и стал уходить, но решив, что оставлять свидетелей расправы в живых нельзя, запер входную дверь ломом, облил дом бензином и поджёг его. Однако добиться задуманного у него не вышло, так как потерявшему мать подростку и двум другим свидетелям убийства удалось выбраться из дома и потушить пожар.Позже его задержали в селе Тюбук в Челябинской области, где он пытался спрятаться после всего того, что натворил. Его задержали по горячим следам. По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, ранее он уже имел судимость за кражу и угон, который привел к гибели человека.Сысертский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.