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В Каменске-Уральском будут судить за растрату экс-гендиректора местного предприятия
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Каменске-Уральском на скамье подсудимых скоро окажется бывший гендиректор одного местных предприятий. Его обвиняют в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ).
По версии следствия, с июня 2015 года по январь 2016 года, когда он был генеральным директором, он переводил на счёт подконтрольной ему коммерческой организации вверенные ему средства предприятия. Таким образом он растратил более 256 миллионов рублей.
Уголовное дело уже передали в Синарский районный суд Каменска-Уральского, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Адвокат Гайсина Вячеслав Войнов в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что дело сфабриковано: «Мы вину не признаем, материалы сфабрикованы. Мы представим документы, что все было погашено. Мы считаем, что суд поставит вопрос о передаче дела в Ленинский районный суд Екатеринбурга по месту открытия расчетного счета банка "Вятич"».
Параллельно Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает другое уголовное дело в отношении Малика Гайсина, по которому его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и присвоении (ч. 1 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что 2016–2018 годах директор Гайсин выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил заводу «Исеть» ущерб в 333 миллиона рублей. Кроме этого, по версии следствия, он в период с 2018 по 2019 год он передал аффилированным с ним компаниям более 52 миллионов. Предполагается, что он выводил средства на счет в банк «Вятич», учредителем которого являлся.
В феврале 2023 года по иску Генпрокуратуры с Малика Гайсина было взыскано 690,2 миллиона рублей за ущерб деятельности предприятия. По данным «Ъ-Урал», завод сорвал госзаказ Минобороны РФ по 119 договорам на 23,5 тысячи изделий в 2022 год. Позже, в мае 2024 года, Путин подписал указ о передаче предприятия бывшего депутата госкорпорации «Ростех». В июне 2024 года Верховный суд отменил решение о национализации завода Малика Гайсина, отправив дело на новое рассмотрение в Екатеринбург.
Также в 2023 году Ленинский суд Екатеринбурга изъял у Малика Гайсина АО «Уралбиофарм». Генпрокуратура обосновала в суде необходимость изъятия тем, что Гайсин, будучи в 1990-х годах депутатом Госдумы, занимался бизнесом в нарушение антикоррупционных запретов.
По версии следствия, с июня 2015 года по январь 2016 года, когда он был генеральным директором, он переводил на счёт подконтрольной ему коммерческой организации вверенные ему средства предприятия. Таким образом он растратил более 256 миллионов рублей.
Уголовное дело уже передали в Синарский районный суд Каменска-Уральского, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Адвокат Гайсина Вячеслав Войнов в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что дело сфабриковано: «Мы вину не признаем, материалы сфабрикованы. Мы представим документы, что все было погашено. Мы считаем, что суд поставит вопрос о передаче дела в Ленинский районный суд Екатеринбурга по месту открытия расчетного счета банка "Вятич"».
Параллельно Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает другое уголовное дело в отношении Малика Гайсина, по которому его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и присвоении (ч. 1 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что 2016–2018 годах директор Гайсин выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил заводу «Исеть» ущерб в 333 миллиона рублей. Кроме этого, по версии следствия, он в период с 2018 по 2019 год он передал аффилированным с ним компаниям более 52 миллионов. Предполагается, что он выводил средства на счет в банк «Вятич», учредителем которого являлся.
В феврале 2023 года по иску Генпрокуратуры с Малика Гайсина было взыскано 690,2 миллиона рублей за ущерб деятельности предприятия. По данным «Ъ-Урал», завод сорвал госзаказ Минобороны РФ по 119 договорам на 23,5 тысячи изделий в 2022 год. Позже, в мае 2024 года, Путин подписал указ о передаче предприятия бывшего депутата госкорпорации «Ростех». В июне 2024 года Верховный суд отменил решение о национализации завода Малика Гайсина, отправив дело на новое рассмотрение в Екатеринбург.
Также в 2023 году Ленинский суд Екатеринбурга изъял у Малика Гайсина АО «Уралбиофарм». Генпрокуратура обосновала в суде необходимость изъятия тем, что Гайсин, будучи в 1990-х годах депутатом Госдумы, занимался бизнесом в нарушение антикоррупционных запретов.
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